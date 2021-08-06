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Kafede korku dolu anlar! 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu

İstanbul Avcılar'da, sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu. Mermer ile çatıdaki parçalar kafedeki küçük kızın hemen yanına düştü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı

Kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü. Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü. Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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