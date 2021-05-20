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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >10 günde 11 yerde! Akraba çetesi bu görüntülerle tespit edildi
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10 günde 11 suça karıştılar! Akraba çetesi kıyafetlerinden yakalandı

Esenyurt'ta 10 günde 11 farklı suça karışan çete, polis ekiplerinin kıyafetlerinden kimliklerini tespit etmesi sonucu yakalandı.

Esenyurt'ta Yunus Emre ve İncirtepe Mahallelerinde yaşanan otomobil hırsızlığı, kapkaç olayları üzerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesinden geldiğini tespit eden ekipler, suçun işlendiği güzergah üzerinde araştırmalara başladı.


MONT VE TERLİK YAKALATTI
Özellikle sabah saatlerinde işe giden kadınları hedef alan çetenin bir üyesinin giydiği mont ve terlik üzerinden yola çıkan asayiş ekipleri, Yeşilkent Mahallesinde yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin birbirleriyle akraba olan E.Y., M.Y., E.K., D.C.K. olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından şüphelilerin adreslerine ulaşan polisler, baskın düzenledi. Çete üyeleri gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bir otomobilden çalınan ses sistemi ve olayları gerçekleştirirken giydikleri kıyafetler ele geçirildi.


TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin yakalanana kadar 5 kapkaç, 3 otomobil hırsızlığı, 1 mala zarar verme ve 2 tane de otomobilden hırsızlık suçuna karıştığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 akraba, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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10 günde 11 suça karıştılar! Akraba çetesi kıyafetlerinden yakalandı
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