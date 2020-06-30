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Piknik masası devrildi iki kişi uçuruma böyle yuvarlandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde restoran haline dönüştürülen otobüsün yakınında bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalması sonucu masanın dengesini bozulunca devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Artvin’in Şavşat ilçesi seyir teraslarının bulunduğu alanda otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor. Yemeklerini yemek isteyen müşteriler, otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanırken, 17 Haziran tarihinde kaydedilen görüntülerde, işletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan 3 kişi yemeklerini yedikten sonra kalmak istedi. Masada oturandan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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