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Pideli yoğurtlu köfte | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Pideli yoğurtlu köfte var! (Sponsorlu İçerik)

Pideli yoğurtlu köfte

 

Malzemeler:

  • 500 g dana kıyma
  • Yarım kuru soğan rendesi
  • 2 dilim bayat ekmek içi
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber
  • 1 fiske tuz
  • 1 adet pide

Pide sosu için;

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • ½ yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Bir fiske tuz

Üzeri için;

  • 400 g yoğurt
  • 1 diş sarımsak

Tarif:

  1. Kıymayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine alın.
  2. Üzerine soğan rendesi, ekmek içi, karabiber, kimyon, kırmızı biber ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
  3. Ardından 2 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda buz köfte harcını dinlendirin.
  4. Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta sos tenceresine domates rendesi, salça, tereyağı ve tuzu ekleyip karıştırarak pişirin.
  5. Sarımsağı rendeleyip yoğurtla karıştırın.
  6. Dinlenen köfte harcından parçalar koparıp elinizle yuvarlayıp şekil verin.
  7. Arçelik Ankastre Ocak’ta köfteleri iki yüzü de iyice pişecek şekilde kızartın.
  8. Küp küp doğradığınız pideleri köfteyi pişirdiğiniz tavada biraz ısıtın ardından servis tabağınıza dizin.
  9. Üzerine domates sostan biraz gezdirin.
  10. Ardından üzerine sarımsaklı yoğurt döküp en üste köfteleri dizin.
  11. Afiyet olsun!

 

 

 

 

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