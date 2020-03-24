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Pideli yoğurtlu köfte | Mucize Lezzetler
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Pideli yoğurtlu köfte
Malzemeler:
- 500 g dana kıyma
- Yarım kuru soğan rendesi
- 2 dilim bayat ekmek içi
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber
- 1 fiske tuz
- 1 adet pide
Pide sosu için;
- 2 su bardağı domates rendesi
- ½ yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Bir fiske tuz
Üzeri için;
- 400 g yoğurt
- 1 diş sarımsak
Tarif:
- Kıymayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine alın.
- Üzerine soğan rendesi, ekmek içi, karabiber, kimyon, kırmızı biber ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
- Ardından 2 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda buz köfte harcını dinlendirin.
- Sosu için Arçelik Ankastre Ocak’ta sos tenceresine domates rendesi, salça, tereyağı ve tuzu ekleyip karıştırarak pişirin.
- Sarımsağı rendeleyip yoğurtla karıştırın.
- Dinlenen köfte harcından parçalar koparıp elinizle yuvarlayıp şekil verin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta köfteleri iki yüzü de iyice pişecek şekilde kızartın.
- Küp küp doğradığınız pideleri köfteyi pişirdiğiniz tavada biraz ısıtın ardından servis tabağınıza dizin.
- Üzerine domates sostan biraz gezdirin.
- Ardından üzerine sarımsaklı yoğurt döküp en üste köfteleri dizin.
- Afiyet olsun!
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