Patara Plajı'nda 5 binden fazla yavru kaplumbağa denizle buluştu
Patara Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesi törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Eyüp Başkale, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan iki yuvadan çıkan 130 yavru güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Açılan yuvalardan çıkan yavrular önce bir arada toplandı. Sonra güvenli bir biçimde, hiç kayıp vermeden Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuldu.