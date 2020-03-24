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Pastırmalı kuru fasulye tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Pastırmalı kuru fasülye var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı kuru fasulye
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 2 adet orta boy yeşil biber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1/2 tatlı kaşığı biber salçası
- 10 dilim çemensiz pastırma
- 1 tatlı kaşığı un
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı kimyon
Tarif:
- Kuru fasulyeleri pişirme işlemi öncesinde en az 3-4 saat, tercihen de 1 gece önce akşamdan suda bekletin.
- Suyunu süzdürdüğünüz fasulyeleri Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye alın. Üzerine soğuk su ekleyip kısık ateşte 30 dakika kadar haşlayın. Fasulyelerin hafif diri kalmalarına dikkat edin.
- Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
- Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Küp şeklinde doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin.
- Domates ve biber salçalarını ilave edip sosuna kıvam vermesi için az miktarda un katın. 2-3 dakika kadar kavurun.
- Azar azar eklediğiniz sıcak suyla sos karışımının kıvamını açın.
- Haşlama suyunu süzdüğünüz hafif diri kıvamlı kuru fasulyeleri tencereye alın (Eklediğiniz sıcak suyun fasulyelerin üzerini geçmiş olmasına dikkat edin).
- Tek tek açtığınız ya da ince uzun parçalar halinde dilimlediğiniz pastırma dilimleri, tuz ve kimyonu ekleyin.
- Kapağı kapalı ateşte, kısık ateşte aralarda kontrol ederek Arçelik Ankastre Ocak’ta 20-25 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
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