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MUCİZE LEZZETLER

Pastırmalı kuru fasulye tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Pastırmalı kuru fasülye var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 adet orta boy yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1/2 tatlı kaşığı biber salçası
  • 10 dilim çemensiz pastırma
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı kimyon

Tarif:

  1. Kuru fasulyeleri pişirme işlemi öncesinde en az 3-4 saat, tercihen de 1 gece önce akşamdan suda bekletin.
  2. Suyunu süzdürdüğünüz fasulyeleri Arçelik Ankastre Ocak’ta tencereye alın. Üzerine soğuk su ekleyip kısık ateşte 30 dakika kadar haşlayın. Fasulyelerin hafif diri kalmalarına dikkat edin.
  3. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  4. Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Küp şeklinde doğradığınız kuru soğanı hafif bir renk alana kadar soteleyin.
  5. Domates ve biber salçalarını ilave edip sosuna kıvam vermesi için az miktarda un katın. 2-3 dakika kadar kavurun.
  6. Azar azar eklediğiniz sıcak suyla sos karışımının kıvamını açın.
  7. Haşlama suyunu süzdüğünüz hafif diri kıvamlı kuru fasulyeleri tencereye alın (Eklediğiniz sıcak suyun fasulyelerin üzerini geçmiş olmasına dikkat edin).
  8. Tek tek açtığınız ya da ince uzun parçalar halinde dilimlediğiniz pastırma dilimleri, tuz ve kimyonu ekleyin.
  9. Kapağı kapalı ateşte, kısık ateşte aralarda kontrol ederek Arçelik Ankastre Ocak’ta 20-25 dakika pişirin.
  10. Afiyet olsun!

 

 

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