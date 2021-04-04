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Paşa isimli papağan Türkiyem şarkısını söylüyor

Sakarya'da yaşayan 3 yaşındaki Paşa isimli papağan sıradan kuşların aksine ıslık çalarak Türkiyem şarkısını söylüyor.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde veteriner Bekir Taşdemir'in 3 yaşındaki ’Paşa’ adlı Sultan papağanı, Türkiyem şarkısını ıslık çalarak söylüyor.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallede yaşayan veteriner hekim Bekir Taşdemir, 3 yıl önce sahiplendiği ve Paşa ismini verdiği Sultan papağanına Türkiyem şarkısını öğretti. Paşa mutlu olduğu zamanlarda şarkıyı ıslık çalarak söylemeye başladı. İş yerinde müşterilere de Türkiyem şarkısını söyleyen Paşa, dinleyenleri kendisini hayran bırakıyor.

Papağanın ilk başlarda sadece belirli kelimeleri konuştuğunu ancak daha sonra bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladığını belirten Taşdemir, "Türkiyem şarkısını çok seviyor. Birkaç kelime konuşabiliyor ama en sevdiği şeylerden biri Türkiyem şarkısını söylemek. Bazen buraya dışarıdan gelen insanları da taklit ediyor, çok duyduğu sesleri hafızasına alarak taklit ediyor. Bundaki en büyük sebep ilgi çekmek, insanların ya da çevrenin ilgisini çekmek için yapıyor" dedi.

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