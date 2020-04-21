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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Papağandan “Evde kal” çağrısı
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Papağandan “Evde kal” çağrısı

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın ‘Paşa’ isimli papağanının, “Evde kal” çağrısı yaptığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
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