Pandemide kapanan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Recep Alözkan (78), koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesini sokak hayvanlarına açtı. 50 kedi ve 5 köpeğin bakımını üstlenen Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.Hayrabolu ilçesine Umurbey Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce eşini kaybeden Recep Alözkan, kendisini sokak hayvanlarının bakımına adadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle faaliyeti durdurulan kahvehanesinde 50 kedi ve 5 köpeğe bakan Alözkan, iş yerinde hayvanların hem beslenme hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.