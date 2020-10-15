MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Paçanga Böreği | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Paçanga Böreği | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Paçanga Böreği var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 150 g rendelenmiş kaşar peyniri
  • 10-12 dilim çemensiz pastırma
  • 1 adet domates
  • 2 adet yeşil biber

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım çay bardağı süt
  • 2 su bardağı galeta unu

Tarif:

  1. Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
  2. Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde kesin, kaşar peynirini rendeleyin.
  3. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri de küçük küpler halinde doğrayın.
  4. Yeşil biberleri de doğrayın.
  5. Derin bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.
  6. Kestiğiniz üçgen yufka parçalarını tezgahın üzerine açın.
  7. Sıvı yağ ve suyu karıştırın ve üçgen parçalara sürün.
  8. Hazırladığınız iç harçtan 1-2 kaşık alarak yufka parçasının geniş kısmına koyun ve önce kenarlardan katladıktan sonra kalan kısmı geniş olarak sarın.
  9. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.
  10. Yumurta sarısı ve sütü karıştırın.
  11. Sarılan börekleri önce sütlü karışıma sonra galeta ununa batırarar pişirme kağıdı serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  12. Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
  13. Afiyet olsun!

 

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını
Son dakika... Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Erol Bulut’tan Furkan Palalı’ya doğum günü sürprizi
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan'ı böyle vurdu
Mersin'de drone destekli narkotik operasyonu

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler