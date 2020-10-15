MUCİZE LEZZETLER
Paçanga Böreği | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Paçanga Böreği var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 150 g rendelenmiş kaşar peyniri
- 10-12 dilim çemensiz pastırma
- 1 adet domates
- 2 adet yeşil biber
Sosu için:
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı su
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı süt
- 2 su bardağı galeta unu
Tarif:
- Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
- Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde kesin, kaşar peynirini rendeleyin.
- Kabuğunu soyduğunuz domatesleri de küçük küpler halinde doğrayın.
- Yeşil biberleri de doğrayın.
- Derin bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.
- Kestiğiniz üçgen yufka parçalarını tezgahın üzerine açın.
- Sıvı yağ ve suyu karıştırın ve üçgen parçalara sürün.
- Hazırladığınız iç harçtan 1-2 kaşık alarak yufka parçasının geniş kısmına koyun ve önce kenarlardan katladıktan sonra kalan kısmı geniş olarak sarın.
- Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.
- Yumurta sarısı ve sütü karıştırın.
- Sarılan börekleri önce sütlü karışıma sonra galeta ununa batırarar pişirme kağıdı serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
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