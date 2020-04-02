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Haberler >Aile >Çocuk >Çocuk Sağlığı>2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
ÇOCUK SAĞLIĞI

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Bugün 'Dünya Otizm Farkındalık Günü'. Uzman Klinik Psikolog Pelin Özaydın, otizm hakkında bilgilendiriyor... #otizmemaviışıkyak
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