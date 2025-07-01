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MUCİZE LEZZETLER

Orman meyveli smoothie bowl nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

Göz alıcı rengi ve meyveleri ile iştah açan bowl tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Asya mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Smoothie bowl için;

  • 1 su bardağı yaban mersini
  • 1 su bardağı böğürtlen
  • 1 su bardağı ahududu
  • 10 adet sapları kesilmiş çilek
  • 1 adet dilimlenmiş muz
  • 5 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için;

  • Ceviz içi
  • Yaban mersini
  • Ahududu
  • Böğürtlen

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  1. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  2. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  3. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  4. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  5. Kapağı açıp süzgeci kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  6. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  7. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  8. Süzme yoğurdunuz hazır.
  9. Smoothie bowl için, muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
  10. Ardından muz hariç bütün meyveleri sudan geçirin.
  11. Arçelik Skylight® Blenderin içine yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek, muz, süzme süzme yoğurt, bal ve chia tohumunu ekleyip iyice karıştırın.
  12. Hazır olan karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat soğutun.
  13. Orman meyveli smoothie bowl tarifiniz hazır.
  14. Üzerini ceviz içi, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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