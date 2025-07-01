MUCİZE LEZZETLER
Orman meyveli smoothie bowl nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Göz alıcı rengi ve meyveleri ile iştah açan bowl tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Asya mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Smoothie bowl için;
- 1 su bardağı yaban mersini
- 1 su bardağı böğürtlen
- 1 su bardağı ahududu
- 10 adet sapları kesilmiş çilek
- 1 adet dilimlenmiş muz
- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
Üzeri için;
- Ceviz içi
- Yaban mersini
- Ahududu
- Böğürtlen
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeci kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Süzme yoğurdunuz hazır.
- Smoothie bowl için, muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Ardından muz hariç bütün meyveleri sudan geçirin.
- Arçelik Skylight® Blender’in içine yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek, muz, süzme süzme yoğurt, bal ve chia tohumunu ekleyip iyice karıştırın.
- Hazır olan karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat soğutun.
- Orman meyveli smoothie bowl tarifiniz hazır.
- Üzerini ceviz içi, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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