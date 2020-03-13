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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Örgüye yeni başlayanlar için örgü teknikleri!
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Örgüye yeni başlayanlar için örgü teknikleri!

Temel örgü teknikleri nelerdir? Örgüde kesme nasıl yapılır, ilmek nasıl atılır? Yapabilirim bu hafta örgü teknikleriyle karşınızda!
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