Öğrenciler ve veliler için ara tatil ve uzaktan eğitim tavsiyeleri

Koronavirüse karşı hükümetin aldığı önlemlerden biri de okulların uzaktan eğitime başlaması. Derslerinden geri kalmasın diye uzaktan eğitim alacak çocuklar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Peki, velilere ne gibi görevler düşüyor? Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Bu süreçte çocuklar hiç mi sokağa çıkamayacaklar? Uzaktan eğitim sistemi öğrencileri özellikle de sınava girecekleri nasıl etkileyecek? Sorularımızı Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı yanıtlıyor.