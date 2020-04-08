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O doktordan hayati çağrı!

Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye’de Covid19 mücadelesinde ilk kez plazma tedavisini uygulamaya başladı. Yoğun bakımdaki bir hastaya daha önce iyileşen başka bir hastanın antikorları verildi. 72 saatlik beklemenin sonunda bu tedavinin ilk etkileri ölçülecek. Prof. Dr. Erkurt, ilk kez Çin’de uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan tedavi yöntemini Hürriyet.comtr’ye anlattı. Erkurt, tedavi süreci için hayati öneme sahip plazma için de şartları uygun olan herkesi bağış yapmaya çağırdı.
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