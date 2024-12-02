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MUCİZE LEZZETLER

Nohut tava tarifi | Mucize Lezzetler 

Acılı ve lezzetli mi lezzetli nohut tava tarifi ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı kimyon

Üzeri için;

  • Maydanoz

Tarif:

  • Soğan ve domatesi yıkayıp, kabuklarını soyun ve yemeklik doğrayın.
  • Biberleri ise sadece yıkayıp doğrayın.
  • Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine nohut, soğan, domates, yeşil biber, rendelenmiş sarımsak, biber salçası, zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyonu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  • Ardından Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz ü yavaş pişirme programına ayarlayıp 100 derecede 45 dakikaya ayarlayın.
  • Nohut tava yemeğiniz hazır.
  • Üzerini maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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