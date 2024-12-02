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Nohut tava tarifi | Mucize Lezzetler
Acılı ve lezzetli mi lezzetli nohut tava tarifi ile karşınızdayız! (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Yarım çay kaşığı kimyon
Üzeri için;
- Maydanoz
Tarif:
- Soğan ve domatesi yıkayıp, kabuklarını soyun ve yemeklik doğrayın.
- Biberleri ise sadece yıkayıp doğrayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine nohut, soğan, domates, yeşil biber, rendelenmiş sarımsak, biber salçası, zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyonu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Ardından Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ü yavaş pişirme programına ayarlayıp 100 derecede 45 dakikaya ayarlayın.
- Nohut tava yemeğiniz hazır.
- Üzerini maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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