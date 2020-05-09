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Erzincan’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar,
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar böyle görüntülendi
Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.
Erzincan’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar,
Ekşisu Sazlıkları sulak alanında görüntülendi.
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