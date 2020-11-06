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Jandarma baskın yapınca koltuğun arkasına saklandı

DHA
06.11.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın hırsızlık suçuna karışan şüphelileri yakalamak için düzenlendiği operasyonda 4 şüpheliden biri kaçmak isterken çatıda, diğeri ise koltuğun arkasında yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son dönemlerde meydana gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suça karışan bazı kişilerin yaşadıkları evi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.Ş.'yi çatıda kaçmaya çalışırken, S.U. koltuğun arkasında saklanırken, A.Ş. ile F.S. ev içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 43 adet bıçak, 35 adet tabanca fişeği, 1 adet kelepçe ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. "Uyuşturucu imal ve ticaret " suçundan yakalama kararı bulunan S.U ve F.S. ile birlikte K.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı. 

Etiketler: baskın , koltuğun arkasına saklandı , son dakika , haberler

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