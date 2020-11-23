MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Naz Çağla Irmak | Gerçek Adı Ne? | Kırgın Çiçekler Kızları İle Yurt Dışında Ne Yaşadı?
LİFE STYLE

Naz Çağla Irmak | Gerçek Adı Ne? | Kırgın Çiçekler Kızları İle Yurt Dışında Ne Yaşadı?

Kırgın Çiçekler dizisi ile pik yapan ve şimdilerde "Tövbeler Olsun" dizisinde oynadığı 'Aylin' karakteri ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Naz Çağla Irmak hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Annesi de kendisi gibi oyuncu olan Çağla Irmak aslında gerçek adının ne olduğundan tiyatro sevgisine kadar her konuda samimi yanıtlar verdi. Gerçek adı ile ilgili de ilk kez bir itirafta bulunan Irmak, Kırgın Çiçekler dizisinden rol arkadaşı Aleyna Solaker ile yurt dışında yaşadığı anıyı anlatırken nefesleri kesti. İşte o anlar...
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu
Avustralya'da Kovid-19'un merkezi Melbourne'de vaka kalmadı
Taksim'de maske ve sigara denetimi; Çoğunlukla kuralları yabancılar ihlal ediyor
Son dakika… Bülent Arınç istifa etti
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
Gemi trafiğinde 3 ülkeye nota verildi, görüşmede ne konuşuldu?

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler