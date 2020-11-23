Naz Çağla Irmak | Gerçek Adı Ne? | Kırgın Çiçekler Kızları İle Yurt Dışında Ne Yaşadı?

Kırgın Çiçekler dizisi ile pik yapan ve şimdilerde "Tövbeler Olsun" dizisinde oynadığı 'Aylin' karakteri ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Naz Çağla Irmak hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Annesi de kendisi gibi oyuncu olan Çağla Irmak aslında gerçek adının ne olduğundan tiyatro sevgisine kadar her konuda samimi yanıtlar verdi. Gerçek adı ile ilgili de ilk kez bir itirafta bulunan Irmak, Kırgın Çiçekler dizisinden rol arkadaşı Aleyna Solaker ile yurt dışında yaşadığı anıyı anlatırken nefesleri kesti. İşte o anlar...