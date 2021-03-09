MUCİZE LEZZETLER
Muzlu Ekmek | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Muzlu ekmek var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker (200 g)
- 1 3/4 su bardağı un (245 g)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/3 su bardağı damla çikolata (38 g)
- 1/3 su bardağı yoğurt (80 g)
- 1/3 su bardağı eritilmiş tereyağı (75 g)
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 fiske tuz
- 4 orta boy çok olgun muz (1 adet muz da üzeri için)
Tarif:
- Arçelik Ankastre Fırın'ı 180 derecede ısıtın, dikdörtgen baton kek kalıbına yağlı kağıdı serin.
- Olgunlaşmış 3 adet muzu Arçelik Resital Doğrayıcı'da püre haline getirin.
- Kuru malzemeleri; un, vanilya, kabartma tozu, tarçın ve tuzu bir geniş kaseye alın.
- Yumurta ve toz şekeri 5-6 dakika boyunca Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde çırpın.
- Üzerine tereyağı, yoğurt ve muz püresini ilave edip hafifçe karıştırın.
- Ardından yavaş yavaş unlu karışımı ekleyin ve karıştırın.
- Son olarak çikolatayı da ilave edip spatula ile karıştırıp baton kalıbınıza dökün.
- Üzeri için 1 adet muzu soymadan boylamasına ortadan ikiye bölüp daha sonra dikkatlice kabuklarını soyup, muzun oval kısmı kek karışımına değecek şekilde kek karışımımızın üzerine yerleştirin.
- Hazırladığınız keki ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 45 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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