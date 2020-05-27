Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu Hayatımın Dersini Verdi | Keşkelerim Yok | Sezen Aksu'ya Minnettarım

Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli evdekal röportajlar serisinde hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Müzik kariyerinden hayata dair geniş yelpazede samimi açıklamalarda bulunan Ceceli, “Sanatçıların en çok yakındığı konu ilham konusudur. Sezen Aksu'nun son sardunyalar inanılmaz bir şarkıdır. Bu şarkı beni dondurur” dedi. “Ben de bir insanım” diyen Mustafa Ceceli, zaman zaman insanın eşref saati olduğunu ve kendisinin 10 senedir kick boks yaptığını, öfkelendiğinde ise gidip torbayı dövdüğünü söyledi. Sohbetin içerisinde gitarı ile şarkı da söyleyen Mustafa Ceceli’nin çok konuşulacak açıklamaları sizlerle…