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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Musa Kesler ile Kelimelerin Dili - 2. bölüm
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Musa Kesler ile Kelimelerin Dili - 2. bölüm

Günlük hayatta kullandığımız farsça kelimelerin anlamlarını inceliyoruz. Musa Kesler'le birlikte kelimeler büyülü bir şekilde dile geliyor.
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