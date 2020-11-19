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GeriDiğer Mümin Talip Pazarlı'nın pes dedirten taç atışı golü getirdi!
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Mümin Talip Pazarlı'nın pes dedirten taç atışı golü getirdi!

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u 2-3 mağlup ederken Erzincan ekibinin 33 numarası Mümin Talip Pazarlı kullandığı taç atışıyla takımına golü getirdi. Uzun taçları ve bu sayede attırdığı gollerle bilinen 26 yaşındaki oyuncunun atışları özellikle Stoke City dönemindeki taç atışlarıyla çok konuşulan Rory Delap'ı anımsattı.

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