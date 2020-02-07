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Müge Boz ve Caner Erdeniz Hürriyet Cumartesi'de

Onlar kendilerine taktıkları isimlerle ‘Fındık’ ve ‘Sarı Fırtına’. Yaşadıkları aşkıysa ‘rüzgâr tadında’ diye anlatıyorlar. Hakan Gence, aşkları ve geçen hazirandaki evlilikleri ilk günden beri gündemde olan oyuncu Müge Boz ve Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz’le Sevgililer Günü için evlerinde buluştu. İki buçuk aylık kızları Vina da onlara eşlik etti: "Bizim aşkımız rüzgâr gibi! Bazen soğuk, bazen sıcak esiyor ama hep hareket halinde..." Bugün Hürriyet Cumartesi'de.

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