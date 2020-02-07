MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin>Müge Boz ve Caner Erdeniz Hürriyet Cumartesi'de
Oynatma Listesi
MAGAZİN

Müge Boz ve Caner Erdeniz Hürriyet Cumartesi'de

Onlar kendilerine taktıkları isimlerle ‘Fındık’ ve ‘Sarı Fırtına’. Yaşadıkları aşkıysa ‘rüzgâr tadında’ diye anlatıyorlar. Hakan Gence, aşkları ve geçen hazirandaki evlilikleri ilk günden beri gündemde olan oyuncu Müge Boz ve Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz’le Sevgililer Günü için evlerinde buluştu. İki buçuk aylık kızları Vina da onlara eşlik etti: "Bizim aşkımız rüzgâr gibi! Bazen soğuk, bazen sıcak esiyor ama hep hareket halinde..." Bugün Hürriyet Cumartesi'de.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
OYNATMA LİSTESİ
SIRADA
Sabahat Akkiraz Hürriyet Cumartesi'de
Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa düğününe giderim
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (07.02.2020)
Maviş Erdoğan'dan eşine “böbreğimi geri ver” çağrısı
Burcu Esmersoy: Berk düğününe çağırsa giderim
Düğünün detayları belli oldu! Kişi başı 1700 TL ödeyecekler
Aslıhan Doğan, bebeğin adını açıkladı!
Hazal Kaya 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya geldi.
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (06.02.2020)
Yapımcı ve yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı
Demet Akalın kızı Hira’ya 6. yaş günü hediyesi 270 bin TL değerinde minibüs hediye etmişti. İşte Hira’nın hediyesini ilk gördüğü o anlar...
Müge Anlı'yı şoke eden açıklama: 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldık
Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar: Kanıtlanacak bir şey yok ortada!
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (05.02.2020)
Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
İzmir'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına konuk oldu.
Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu
Son 24 Saatte Magazin Gündemi (04.02.2020)
Shakira ve Jennifer Lopez, Süper Kupa (Super Bowl) devre arasına damga vurdu

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler