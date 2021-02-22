Modern kayağın atası ipli kayak ilgi çekiyor Modern kayağın atası ipli kayak ilgi çekiyor

Tokat'ın yoğun kar yağışı alan ilçesi Başçiftlik2te yüzyıllardır kullanılan ipli kayak, tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayakların konulduğu kızak kısmından iple kontrol edilen tasarım kayan kişiye kontrol imkanı sağlıyor. Bölge halkı tarafından modern kayağın atası olarak görülen ipli kayak, yıllardır hem ulaşım hem de eğlence aracı olarak kullanılıyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kış aylarında bölge halkının kullandığı ilçeye özgü ipli kayak, tasarımı ile dikkat çekiyor. Yoğun kar yağışı alması ile bilinen Başçiftlik'te yaşayanlar kimi zaman bir ulaşım aracı, kimi zaman ise bir eğlence aracı olarak kullandıkları ipli kayaklarıyla ile profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor. Kayın diğer adıyla gürgen ağacından yapılan kayağın ayağa sabitlenebilmesi için kara lastik kullanılıyor. Kayakta denge ve yön vermede ise baton yerine kayakların ucuna bağlanılan ip kullanılıyor.



'İPLİ KAYAK MODERN KAYAĞI KULLANMAKTAN BİRAZ DAHA ZOR'

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, "İlçemizin kendine has ipli kayağı yapılış şekli genelde sert ağaç olan gürgenden yapılır. Bunların ucu hafif modern kayakta olduğu gibi biraz eğri olacak. Bunlar hızarda biçilir, üzerine bizim eskilerden atalarımızın, dedelerimizin giydiği kara lastikler çakılmak suretiyle ayağı tutulacağı şekilde monte edilir. Ucuna da modern kayaktaki baton yerine iple tutulmak suretiyle ipli kayak meydana gelir. Bunların mazisini bilemiyoruz. Ben 55 yaşındayım. Benim ve babamın bilmediği çok eski bir tarihi vardır. Ben her zaman söylerim, belki de modern kayağın atası bizim ipli kayaktır. Tabii ki ipli kayak modern kayağı kullanmaktan biraz daha zor. Modern kayağı kullananlar ipli kayağa pek adapte olamıyor fakat ipli kayağı kullananlar modern kayağı da kullanıyorlar" dedi.



Çocukluğundan belli ipli kayağı kullandığını söyleyen İdris Aymak (70), "7-8 yaşlarında başladık. O zaman daha değişik kayak tipleri var idi. Şimdi ise ipli kayak ve modern kayakla kaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Muzaffer Demirci ise, "Anadan doğma, çocukluğumuzdan beri ipli kayaklarla kayardık. Çocukken yüksek tepelere gider kayardık. İpli kayak dedelerimizden beri var" dedi.