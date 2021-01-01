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Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Mevzu Bahis #6 | 'Galatasaray karşılaşması onur ve gurur maçı olacak!' Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sürpriz oran...

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Alanyaspor ve Başakşehir'in 3 puan savaşı, Ersun Yanal'ın Galatasaray sınavı ve haftanın öne çıkan diğer karşılaşmaları... Mevzu Bahis'te Umut Asil ve Uğur Yapıcı karşılaşmalardan öne çıkan oran tercihlerini paylaşıp değerlendirmelerde bulundular.

Alanyaspor - Başakşehir
Galatasaray - Antalyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Manchester United - Aston Villa
Huesca - Barcelona
Bayern Münih - Mainz
Inter - Crotone

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