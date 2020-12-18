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Mercimekli Kereviz Çorbası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Mercimekli Kereviz Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 adet kereviz
  • 2 dal kereviz sapı
  • 1 adet havuç
  • 1 küçük patates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet sarımsak
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon suyu
  • 2 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • ½ tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tutam muskat rendesi

Üzeri için;

  • Taze kekik
  • Zeytinyağı

Tarif:

  1. Soğan ve sarımsakları iri iri doğrayın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tencereye zeytinyağını alın doğradığınız soğanı sotelemeye başlayın.
  3. Sarımsakları da ekleyin ve soteleyin.
  4. Doğradığınız havuç, patates ve kereviz ve kereviz sapını da tencereye ilave edip 2-3 dakika bütün sebzeleri karıştırarak kavurun.
  5. Kırmızı mercimeği sebzelerin üzerine ekleyip tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin.
  6. Bütün malzemeleri birkaç kez karıştırın ve üzerine suyunu ekleyip kapağını kapatın.
  7. Arçelik Ankastre Ocak'ta orta ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.
  8. Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra Arçelik Resital El Blender'ı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekin.
  9. Sıcak mercimekli kereviz çorbanızın üzerine muskat rendeleyin.
  10. Serviz kaselerine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin ve taze kekikle servis edin.
  11. Afiyet olsun!

 

 

 

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