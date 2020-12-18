MUCİZE LEZZETLER
Mercimekli Kereviz Çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Mercimekli Kereviz Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 adet kereviz
- 2 dal kereviz sapı
- 1 adet havuç
- 1 küçük patates
- 1 adet soğan
- 1 adet sarımsak
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limon suyu
- 2 litre su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- ½ tatlı kaşığı karabiber
- 1 tutam muskat rendesi
Üzeri için;
- Taze kekik
- Zeytinyağı
Tarif:
- Soğan ve sarımsakları iri iri doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tencereye zeytinyağını alın doğradığınız soğanı sotelemeye başlayın.
- Sarımsakları da ekleyin ve soteleyin.
- Doğradığınız havuç, patates ve kereviz ve kereviz sapını da tencereye ilave edip 2-3 dakika bütün sebzeleri karıştırarak kavurun.
- Kırmızı mercimeği sebzelerin üzerine ekleyip tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyin.
- Bütün malzemeleri birkaç kez karıştırın ve üzerine suyunu ekleyip kapağını kapatın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta orta ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Bütün sebzeler yumuşadıktan sonra Arçelik Resital El Blender'ı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekin.
- Sıcak mercimekli kereviz çorbanızın üzerine muskat rendeleyin.
- Serviz kaselerine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin ve taze kekikle servis edin.
- Afiyet olsun!
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