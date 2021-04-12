Mercan, civcivlerin bekçisi

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Kemal Ciğer'in kedisi 'Mercan', evin içine alınan civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor. Ciğer, kedinin civcivler dışardayken de onlarla birlikte hareket ettiğini söyledi.

Suluova'da yaşayan Kemal Ciğer'in 9 yaşındaki kedisi 'Mercan', civcivlerle aynı evde bulunuyor. Kedi, civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor. Çocukluğundan beri kedi ve köpeklere ilgili olduğunu söyleyen Kemal Ciğer, ?Hava sıcak olduğu zaman civcivleri dışarı bırakıyoruz, Mercan onlara bekçilik yapıyor. Kendi mamasını onlarla paylaşıyor" dedi.