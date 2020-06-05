MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi
HABER

Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar bir çok ülkeye sıçardı. Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı. Ülkede George Floyd'un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Tartıştığı sürücüye kendisini 'vali özel kalem müdürü' olarak tanıttı, valilik yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin açılış töreninde konuşuyor
Son dakika haber... Kayseri'de 5 binada 'koronavirüs' karantinası
İş adamı, evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından öldürdü
Ankara'da gaybubet evine operasyon; döviz ve altınlar çıktı
Bodrum'daki ölümlü deniz kazası kamerada

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler