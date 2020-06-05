Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar bir çok ülkeye sıçardı. Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı. Ülkede George Floyd'un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.