Marmara'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Bununla birlikte deprem Çanakkale Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi. Deprem anları kameralara böyle yansıdı.

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinin 18,24 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.55’te oldu. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, dışarı çıktı. DEPREM SIRASINDA CAMA ÇIKTI Esenyurt'ta da vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı.