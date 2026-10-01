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FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Marine Tavuk Şiş & Acılı Ezme

 

Kaç kişilik: 2 kişilik
 Hazırlık süresi: 20 dakika + marinasyon süresi
 Pişirme süresi: 15 dakika
 Ürün: Fakir Hausgeräte Grill Expert Smart Izgara & Tost Makinesi / Fakir Hausgeräte Atomic Doğrayıcı & Rondo

Malzemeler

Marine tavuk şiş için

 200–250 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
 2 yemek kaşığı yoğurt
 3–4 yemek kaşığı zeytinyağı
 1 silme tatlı kaşığı toz kırmızı biber
 1/2 tatlı kaşığı kimyon
 1 tatlı kaşığı kekik
 1/2 tatlı kaşığı pul biber
 1 tutam tuz
 1 tutam karabiber
 Izgarayı yağlamak için sıvı yağ

Acılı ezme için

 2 adet domates (çeyrek kesilmiş)
 2 adet yeşil biber
 2 adet kırmızı kapya biber
 1 adet kuru soğan
 1/2 demet maydanoz
 1 yemek kaşığı domates salçası
 1 yemek kaşığı biber salçası
 2 yemek kaşığı nar ekşisi
 1/2 çay bardağı zeytinyağı
 1 tatlı kaşığı kuru nane
 1 tatlı kaşığı isot
 1 çay kaşığı tuz
 1 tatlı kaşığı pul biber
 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Marine tavuk şiş için yoğurt, zeytinyağı, toz kırmızı biber, kimyon, kekik, pul biber, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğüslerini ekleyip marinasyonun tavukların her tarafına gelmesini sağlayın. Üzerini kapatarak buzdolabında dinlendirin.
  2. Acılı ezme için domatesleri Fakir Atomic Doğrayıcı & Rondo haznesine alın ve küçük parçalar haline gelene kadar çekin. Domatesleri bir süzgece aktarın ve fazla suyunun süzülmesini bekleyin.
  3. Yeşil biberleri, kapya biberleri, ikiye böldüğünüz kuru soğanı Atomic Doğrayıcı & Rondo haznesine alın. Dilerseniz bu aşamada 1-2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Küçük parçalar haline gelene kadar çekin. Hazırladığınız karışımı domateslerin üzerine ekleyin ve fazla suyunun süzülmesini bekleyin.
  4. Ayrı bir kaseye domates salçası, biber salçası, nar ekşisi ve zeytinyağını alın. Kuru nane, isot, tuz ve pul biberi ekleyerek güzelce karıştırın.
  5. Suyu süzülen domatesli ve biberli karışımı hazırladığınız sosa ekleyin. İnce kıyılmış maydanozu da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Acılı ezmeyi servis edene kadar kenarda bekletin.
  6. Marine olan tavukları şişlere dizin. Fakir Grill Expert Smart Izgara & Tost Makinesi’ni ısıtın ve ızgara yüzeyine bir miktar sıvı yağ ekleyin.
  7. Tavuk şişleri ızgaraya yerleştirin. Arada çevirerek her tarafı güzelce kızarana ve tavuklar tamamen pişene kadar yaklaşık 12–15 dakika pişirin.
  8. Pişen marine tavuk şişleri servis tabağına alın ve yanında hazırladığınız acılı ezme ile servis edin.
  9. Marine tavuk şiş & acılı ezme servise hazır.
  10. Afiyet olsun!
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