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Mahallede yaÅŸayanlar 25 yÄ±ldÄ±r 'pilava pilava' denilerek, sahura kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

Bursa'da, Emir Sultan Hazretleri'nin tÃ¼rbesinin ve camisinin bulunduÄŸu mahallede, yaklaÅŸÄ±k 70 yÄ±ldÄ±r sahurda davul Ã§alÄ±nmÄ±yor. 25 yÄ±ldÄ±r mahalle sakinlerini 'pilava, pilava' diye baÄŸÄ±rÄ±larak, sahura kaldÄ±ran Feridun KarabÄ±yÄ±koÄŸlu, "Mahallenin yerlileri bu geleneÄŸi biliyor ama sonradan taÅŸÄ±nanlar bizi pilavcÄ± sanÄ±p sipariÅŸ veriyorlar" dedi.Â

 

Bursa'nÄ±n merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduÄŸu, aynÄ± zamanda kendi adÄ±nÄ±n verildiÄŸi Emir Sultan Mahallesi'nde, yÄ±llardÄ±r vatandaÅŸlarÄ±n sahura kalkmasÄ± için davul çalÄ±nmÄ±yor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan gelen ve OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid'in damadÄ± olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anÄ±lan Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari'ye duyulan saygÄ±dan dolayÄ±, sahurda davul çalmak yerine, ''Pilava, pilava'' diye baÄŸÄ±rÄ±larak uyandÄ±rÄ±lÄ±yor. 25 yÄ±ldÄ±r zilleri çalarak mahalleliyi sahura uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Feridun KarabÄ±yÄ±koÄŸlu, "Burada 'pilava, pilava' diye baÄŸÄ±rÄ±lÄ±yor. 25 sene oldu devamlÄ± 'pilava' diyerek mahalleliyi sahura kaldÄ±rÄ±yoruz. Emir Sultan Hazretleri peygamber soyundan gelen bir zat, onu rahatsÄ±z etmemek için böyle bir ÅŸey yapÄ±yoruz. 70 yÄ±llÄ±k bir gelenek bu. Emir Sultan Hazretleri'ne saygÄ±dan dolayÄ± o zamandan beri hep 'Pilava, pilava' diyoruz" dedi.
'YENÄ° TAÅžINANLAR BÄ°ZÄ° PÄ°LAVCI SANIP, SÄ°PARÄ°Åž VERÄ°YORLAR'
Mahallenin eski sakinlerinin bu geleneÄŸi bildiÄŸini ifade eden KarabÄ±yÄ±koÄŸlu, "Mahalleye yeni taÅŸÄ±nanlar 'PilavcÄ±, bize pilav ver' diyorlar. Kendimizi ve bu geleneÄŸi anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar" dedi.

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