Mahalle halkını 11 yaşındaki davulcu sahura kaldırıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yıldır ramazanda davulculuk yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü oğlu Metin'e mesleğini öğretti. Davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldan bu yana Ramazan ayında 11 bin nüfuslu Turgutalp Mahallesi'nde halkı sahura uyandırıyor.
Halkın ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu belirterek, 2 yıldır davul çalıyorum. Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa'nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok dedi.