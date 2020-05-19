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Haberler >Video >Teknoloji >MacBook Air 2020 incelemesi
TEKNOLOJİ

MacBook Air 2020 incelemesi

Apple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
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