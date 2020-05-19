TEKNOLOJİ
MacBook Air 2020 incelemesi
Apple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
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