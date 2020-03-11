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Liseli Beyza ve Ada, köy okullarının sıralarını üretiyor

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya bölümü öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, Doğudaki ve köylerdeki okulların sıra tahtasını üretiyor. Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri Beyza Nur Güvendik ile Ada Fidan Kaya, 10 erkek öğrenci ile birlikte eğitim görüyor. Öğrenciler bölümde, müfredata uygun olarak bilgisayarlı mobilya çizimi, döşeme ve mobilya montajını öğreniyor.

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