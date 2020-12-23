Lastik sormak için girdi, rot kanalına düştü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil lastik fiyatlarını sormak için girdiği işyerinde dolaşan vatandaş, rot kanalına düştü. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bakırlı Mahallesi Zafer Caddesinde ismi bilinmeyen bir kişi, otomobil lastik fiyatlarını sormak için rot balans işlemlerinin yapıldığı işyerine girdi. İş yerinde dolaşan vatandaş, bu sırada arkasındaki rot balans kanalını fark etmeyerek içine düştü. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki kanala düşen vatandaş, yara almadı ve düştüğü yerden kendi çıktı. Vatandaşın düşme anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi Tuncay Okumuş, lastik sormak için gelen kişiyi tanımadıklarını belirterek, Ben büromda oturduğum sırada vatandaşın düştüğünü gördük. Rot kanalını fark etmemiş, çok da derin değildi. Bizim için önemli olan herhangi bir şekilde yara almamasıydı. Kanaldan kendi çıkıp, lastik fiyatlarını öğrendikten sonra ayrıldı dedi.