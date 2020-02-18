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MUCİZE LEZZETLER

Lahana Dolması | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Lahana Dolması var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • Bir adet lahana
  • 300 g kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Pul biber

Salçalı sosu için;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

  1. Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayın.
  2. Soğanı soyup ince ince kıyın.
  3. Ardından pirinci ve maydanozu yıkayın.
  4. İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın.
  5. Lahanın sert kısmı olan kafa kökünü kesin Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencereye bütün olarak alıp su ekleyip haşlayın.
  6. Haşladığınız lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin.
  7. Kestiğiniz kısımları sarmayı dizeceğiniz tencerenin tabanına koyun.
  8. Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir yemek kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin.
  9. Tüm iç harç bitene kadar sarmaya devam edin.
  10. 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda karıştırın, tuz ve sıvı yağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün.
  11. Tencereyi Arçelik Ankastre Ocak’a alıp yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
  12. Afiyet olsun!

 

 

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