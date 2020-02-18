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Lahana Dolması | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Lahana Dolması var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- Bir adet lahana
- 300 g kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 su bardağı pirinç
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- Sıvı yağ
- Tuz
- Pul biber
Salçalı sosu için;
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayın.
- Soğanı soyup ince ince kıyın.
- Ardından pirinci ve maydanozu yıkayın.
- İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın.
- Lahanın sert kısmı olan kafa kökünü kesin Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tencereye bütün olarak alıp su ekleyip haşlayın.
- Haşladığınız lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin.
- Kestiğiniz kısımları sarmayı dizeceğiniz tencerenin tabanına koyun.
- Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir yemek kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin.
- Tüm iç harç bitene kadar sarmaya devam edin.
- 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda karıştırın, tuz ve sıvı yağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün.
- Tencereyi Arçelik Ankastre Ocak’a alıp yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
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