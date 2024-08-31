MUCİZE LEZZETLER
Kuru cacık tarifi | Mucize Lezzetler
Et, balık ve tavuk yemeklerinin yanına en yakışan tariflerden kuru cacığı sizler için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Süzme yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Kuru cacık için:
- 2,5 adet salatalık
- Yarım demet ince kıyılmış dereotu
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Dereotu
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Salatalıkları yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.
- Derin bir cam kasenin içine salatalık, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış dereotu, kuru nane, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- Kuru cacık mezeniz hazır.
- Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz
GÜNCELLENME