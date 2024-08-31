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MUCİZE LEZZETLER

Kuru cacık tarifi | Mucize Lezzetler 

Et, balık ve tavuk yemeklerinin yanına en yakışan tariflerden kuru cacığı sizler için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Süzme yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Kuru cacık için:

  • 2,5 adet salatalık
  • Yarım demet ince kıyılmış dereotu
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Dereotu

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Salatalıkları yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.
  10. Derin bir cam kasenin içine salatalık, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış dereotu, kuru nane, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
  11. Kuru cacık mezeniz hazır.
  12. Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz
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