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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'i Osman Soykut konuştu I Şaşırtan Polat Alemdar anısı
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Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'i Osman Soykut konuştu I Şaşırtan Polat Alemdar anısı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Aron Feller karakteri ile çok konuşulan Osman Soykut hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Soykut'un ayrıca Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı 'İbn-i Arabi' karakteri de gündeme damgasını vurmuştu. Özel yaşamından Amerika hayatına kadar geniş yelpaze de samimi açıklamalar yapan Osman Soykut, Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmazla olan bir set anısını anlattı. İşte o anlar....
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