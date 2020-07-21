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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kurban pazarlığında ilginç yöntemin adı: Tokalaşmatik
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Kurban pazarlığında ilginç yöntemin adı: Tokalaşmatik

Bilecik’te kurban pazarına, pazarlık sırasında tokalaşmayı önlemek amacıyla tahtadan 2 ucu el şeklinde yapılan ‘tokalaşmatik’ kuruldu.
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