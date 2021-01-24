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Kümesine giren tilkiyle konuşan çiftçi izleyenleri gülümsetti

Amasya'da tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiyle karşılaşan çiftçi, öfkeye kapılıp silahla vurmak yerine yaşatmayı tercih etti. Kümesten çıkmasına müsaade ettiği tilkiye “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenen Seyfi İkzek’in merhameti yürekleri ısıttı.

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İkzek, tavuklarından sesler gelmesi üzerine hızla gittiği kümesinde kendisini görünce paniğe kapılıp toprağı eşelemeye çalışan bir tilkiyle karşılaştı.
Kümese yeni girdiği için tavuklara zarar veremediğini fark ettiği tilkinin sıkışıp etrafa çarpması üzerine kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasına müsaade ettiği anları cep telefonuyla da görüntüleyen yaşındaki İkzek, “Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık” diye seslendi.

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