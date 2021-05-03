KuluÃ§kaya tavuk yerine oturan horoz, civcivlere annelik yapÄ±yor

DiyarbakÄ±r'Ä±n KocakÃ¶y ilÃ§esinde kuluÃ§kaya oturan tavuk kalkÄ±nca, kÃ¼mesteki horoz tavuÄŸun yerine geÃ§ti. Horozu gÃ¶ren tavuk bir daha kuluÃ§kaya oturmadÄ±. Horozun kuluÃ§kadan kalkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren sahibi Mehmet LaÃ§in (73), altÄ±na fazladan yumurtalar bÄ±raktÄ±. 21 gÃ¼nlÃ¼k kuluÃ§ka sonrasÄ± saÄŸ kalan 8 civcivi horoz korumaya aldÄ±. Â

Kocaköy ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal Tepecik Mahallesi'nde oturan Mehmet Laçin'in tavuÄŸu, kuluçkadan kalktÄ±ktan sonra bir daha yerine dönmedi. 11 yumurtanÄ±n olduÄŸu kuluçkaya Laçin'in horozu oturdu. Horoz, 21 gün oturduÄŸu kuluçka sonrasÄ±nda yumurtalardan çÄ±kan 11 civcivden 8'ini korumasÄ±na aldÄ±. Civcivlere tÄ±pkÄ± tavuk gibi annelik yapan horoz, aynÄ± kümeste bulunan yavru horozu bile yanaÅŸtÄ±rmÄ±yor. Bu ilginç olayÄ± duyan meraklÄ±lar da zaman zaman horozu görmeye geliyor.



'Ä°LK KEZ BÖYLE BÄ°R ÅžEY GÖRDÜM'

Horozun sahibi Mehmet Laçin, böyle bir ÅŸeye ilk kez rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle konuÅŸtu

Tavuk yumurtladÄ±ktan sonra kuluçkaya oturdu. Fakat bir süre sonra kuluçkadan kaldÄ±. Bu durum üzerine bir horozum kümese girip kuluçkaya oturdu. Horuz 21 gün kuluçkaya oturduktan sonra 11 civciv yumurtadan çÄ±kan 11 civcivden 8'i saÄŸ kaldÄ±. SaÄŸ kalan civcivleri horoz büyütüyor. Onlara çok sahip çÄ±kÄ±yor, muhafaza ediyor. YanÄ±nda bir tane civcivi alamazsÄ±nÄ±z. Hemen müdahale ediyor. Ä°lk kez böyle bir ÅŸey gördüm.



CÄ°VCÄ°VLERÄ°N ANNESÄ°NÄ° BÄ°LE YAKLAÅžTIRMIYOR

Mehmet Laçin'in oÄŸlu Cihan Laçin de, civcivlerin annesi tavuÄŸun onlara uzaktan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama horozun onu da yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Åžimdiye kadar biz tavuÄŸun kuluçkaya yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük ama bu defa horoz yattÄ±. YumurtalarÄ±n üzerine oturdu hiç kalkmadÄ±. Horoz, kuluçkadan çÄ±kan civcivlere hem annelik, hem de babalÄ±k yapÄ±yor. Ana tavuk onlara uzaktan bakÄ±yor. Sanki sahiplenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ama horoz bÄ±rakmÄ±yor dedi.