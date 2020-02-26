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Küçük Filozof Atakan, Doğan Hızlan ile Tanıştı:"Türkiye'de yeterli kitap ve bilgi yok" | Kuşak Farkı
Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan ile Kültür Sanat Muhabiri Murat Yeşilyurt; geçmişten günümüze hayat, sanat, edebiyat, teknoloji ve aklınıza gelebilecek her şey hakkında konuşuyor. İlk bölümdeki misafirleri ise Türkiye'nin konuştuğu Filozof Atakan!
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Küçük Filozof Atakan, Doğan Hızlan ile Tanıştı:"Türkiye'de yeterli kitap ve bilgi yok" | Kuşak Farkı