Oynatma Listesi

Küçük Filozof Atakan, Doğan Hızlan ile Tanıştı:"Türkiye'de yeterli kitap ve bilgi yok" | Kuşak Farkı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan ile Kültür Sanat Muhabiri Murat Yeşilyurt; geçmişten günümüze hayat, sanat, edebiyat, teknoloji ve aklınıza gelebilecek her şey hakkında konuşuyor. İlk bölümdeki misafirleri ise Türkiye'nin konuştuğu Filozof Atakan!

DETAYLARI GÖSTER