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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Küçük Filozof Atakan, Doğan Hızlan ile Tanıştı:"Türkiye'de yeterli kitap ve bilgi yok" | Kuşak Farkı
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Küçük Filozof Atakan, Doğan Hızlan ile Tanıştı:"Türkiye'de yeterli kitap ve bilgi yok" | Kuşak Farkı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan ile Kültür Sanat Muhabiri Murat Yeşilyurt; geçmişten günümüze hayat, sanat, edebiyat, teknoloji ve aklınıza gelebilecek her şey hakkında konuşuyor. İlk bölümdeki misafirleri ise Türkiye'nin konuştuğu Filozof Atakan!
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