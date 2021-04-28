MUCİZE LEZZETLER
Kremalı Domates Çorbası Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde kremalı domates çorbası tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 600 g domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket krema
Üzeri için;
- Kaşar peyniri rendesi
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
- Üzerine salçayı ilave edip kavurmaya başlayın.
- Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Kabuklarını soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyin ve pişirmeye devam edin.
- Domatesler kıvam alınca üzerine sıcak suyu ilave edin ve kapağını kapatıp kaynayana kadar altını kıstığınız Arçelik Ankastre Ocak'ta pişirin.
- Kaynadıktan sonra kapağını açın ve kremayı ekleyin.
- Üzerine baharatları, tuzu ve kremayı da ilave edip karıştırın ve ocağın altını kısıp 3-4 dakika daha pişirin.
- Servis kasesine aldığınız çorbanızın üzerine kaşar peyniri rendeleyin ve sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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