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MUCİZE LEZZETLER

Kremalı Domates Çorbası Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde kremalı domates çorbası tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 600 g domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket krema

Üzeri için;

  • Kaşar peyniri rendesi

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
  2. Üzerine salçayı ilave edip kavurmaya başlayın.
  3. Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. Kabuklarını soyup rendelediğiniz domatesleri ekleyin ve pişirmeye devam edin.
  5. Domatesler kıvam alınca üzerine sıcak suyu ilave edin ve kapağını kapatıp kaynayana kadar altını kıstığınız Arçelik Ankastre Ocak'ta pişirin.
  6. Kaynadıktan sonra kapağını açın ve kremayı ekleyin.
  7. Üzerine baharatları, tuzu ve kremayı da ilave edip karıştırın ve ocağın altını kısıp 3-4 dakika daha pişirin.
  8. Servis kasesine aldığınız çorbanızın üzerine kaşar peyniri rendeleyin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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