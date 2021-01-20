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MUCİZE LEZZETLER

Krem Şokola | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Krem Şokola var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 4 su bardağı süt
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 3 tatlı kaşığı kakao
  • 90 g damla çikolata

Üzeri için;

  • Antep fıstığı

Tarif:

 

  1. Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencere içerisine mısır nişastası, pirinç unu ve sütü döküp iyice karıştırın.
  2. Üzerine toz şekeri ve kakaoyu ilave edip karıştırmaya devam edin.
  3. Topaklanmaması için kısık ateşte devamlı karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak'ta pişirin.
  4. İyice kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatın.
  5. Karışıma damla çikolatayı ekleyin ve sıcaklığıyla karıştırarak içinde eritin.
  6. Hazırladığınız krem şokoloları servis kaselerine doldurun.
  7. Üzerine toz antep fıstığı serpin.
  8. Arçelik Buzdolabı'nda soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz.
  9. Afiyet olsun!
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