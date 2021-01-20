MUCİZE LEZZETLER
Krem Şokola | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Krem Şokola var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı pirinç unu
- 4 su bardağı süt
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 3 tatlı kaşığı kakao
- 90 g damla çikolata
Üzeri için;
- Antep fıstığı
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencere içerisine mısır nişastası, pirinç unu ve sütü döküp iyice karıştırın.
- Üzerine toz şekeri ve kakaoyu ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Topaklanmaması için kısık ateşte devamlı karıştırarak Arçelik Ankastre Ocak'ta pişirin.
- İyice kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatın.
- Karışıma damla çikolatayı ekleyin ve sıcaklığıyla karıştırarak içinde eritin.
- Hazırladığınız krem şokoloları servis kaselerine doldurun.
- Üzerine toz antep fıstığı serpin.
- Arçelik Buzdolabı'nda soğuttuktan sonra servis yapabilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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