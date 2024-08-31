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Krem peynir ve sosisli milföy tarifi | Mucize Lezzetler
Sabah kahvaltısında farklılık arayanlar için bu lezzetli tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 6 adet dana küçük kokteyl sosis
- 6 adet milföy hamur
- 50 g krem peynir
Üzeri için;
- Çörek otu
- 2 adet yumurta sarısı
Tarif:
- Milföy hamurlarının ortasına sosisleri yerleştirip, bir bıçak yardımı ile ortadan kesin.
- Sosislerin ortasına krem peynir ilave edip sosislerin üzerini, yanlardan kestiğiniz milföy hamurlarıyla çaprazlama kapatın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri yerleştirin.
- Ardından bir fırça yardımı ile milföylerin üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 25 dakika pişirin.
- Krem peynir ve sosisli milföy tarifiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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