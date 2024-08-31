Krem peynir ve sosisli milföy tarifi | Mucize Lezzetler

Sabah kahvaltısında farklılık arayanlar için bu lezzetli tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Arçelik A Fry Ankastre Fırın Malzemeler: 6 adet dana küçük kokteyl sosis

6 adet milföy hamur

50 g krem peynir Üzeri için; Çörek otu

2 adet yumurta sarısı Tarif: Milföy hamurlarının ortasına sosisleri yerleştirip, bir bıçak yardımı ile ortadan kesin. Sosislerin ortasına krem peynir ilave edip sosislerin üzerini, yanlardan kestiğiniz milföy hamurlarıyla çaprazlama kapatın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri yerleştirin. Ardından bir fırça yardımı ile milföylerin üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Krem peynir ve sosisli milföy tarifiniz hazır. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!