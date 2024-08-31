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MUCİZE LEZZETLER

Krem peynir ve sosisli milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Sabah kahvaltısında farklılık arayanlar için bu lezzetli tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 6 adet dana küçük kokteyl sosis
  • 6 adet milföy hamur
  • 50 g krem peynir

Üzeri için;

  • Çörek otu
  • 2 adet yumurta sarısı

Tarif:

  1. Milföy hamurlarının ortasına sosisleri yerleştirip, bir bıçak yardımı ile ortadan kesin.
  2. Sosislerin ortasına krem peynir ilave edip sosislerin üzerini, yanlardan kestiğiniz milföy hamurlarıyla çaprazlama kapatın.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri yerleştirin.
  4. Ardından bir fırça yardımı ile milföylerin üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpiştirin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 25 dakika pişirin.
  6. Krem peynir ve sosisli milföy tarifiniz hazır.
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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