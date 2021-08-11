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Köylünün verdiği kumaşla diktiği 200 şalvarı, Manavgat'a yolladı

Burdur Kemer'e bağlı Yakalar köyünde terzi Süleyman Tuğcu (69) ile eşi Ayşe Tuğcu'nun (65) girişimiyle başlatılan kampanya sonunda, köylülerden toplanan basmalardan dikilen 200 şalvar, Manavgat yangınında mağdur olanlara gönderildi.

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Yakalar köyündeki evinde terzilik yapan Süleyman Tuğcu, eşi Ayşe Tuğcu'ya, Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında mağdur olanlara ulaştırılmak üzere kadınlar için şalvar dikmek istediğini söyledi. Aralarında anlaşıp, harekete geçen Tuğcu çiftine, durumu anlattıkları köylüler de destek verdi. Köylüler yaklaşık 200 şalvar dikimine yetecek kumaşı Süleyman Tuğcu'ya teslim etti. Ayşe- Süleyman Tuğcu çifti, 1 haftada şalvarların dikimini tamamlayarak paketledi ve Manavgat'ta yangından mağdur olanlara ulaştırılmak üzere hazır hale getirdi.
200 şalvarı hazırlayan Süleyman Tuğcu, "1978 yılından bu yana terzilik yapıyorum. Manavgat'taki yangını gördüm. Kendim buraya yardım yapmak için kampanya hazırladım. Köyde 2-3 kişiyle birlikte basmaları topladım. Bunları kendi elimle diktim, kendim ütüledim. Bunları Manavgat'ta mağdur olan vatandaşlarımıza göndermek istiyorum. İnşallah yerine ulaşır" dedi.
Günde 15 saat çalışarak, 1 haftada şalvar dikimini tamamladığını söyleyen Tuğcu, "'Basması sizden, dikmesi benden' dedim. Sağ olsun köylülerim, kumaşları getirdi. Köyde bana destek olan, yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Şalvar dışında erkek gömleği, erkek iç çamaşırı, çocuk kıyafetleri var. 3 yaşından 70 yaşına herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık" diye konuştu.

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