MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor
HABER

Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor

İSTANBUL'da özel bir şirkette yöneticilik yapan evli, 2 çocuk babası Selahattin Çak (38), geçen mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından şehir hayatından vazgeçerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 58 nüfuslu Günüören köyüne yerleşti. Ailesiyle kendisine yeni bir yaşam alanı yarattığını ifade eden Çak, satın aldığı 50 koyunu kısa sürede 130'a çıkarırken, şehrin sıkıntılı ve karmaşıklığından kurtulduğuna çok sevindiğini söyledi.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'e veda
Süleyman Soylu'nun paylaştığı polis memuru o anı anlattı
Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti
İlhan Palut: Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğluyum
Levent Şahin: İstediğimiz sonucu aldık!

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler