Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor

İSTANBUL'da özel bir şirkette yöneticilik yapan evli, 2 çocuk babası Selahattin Çak (38), geçen mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından şehir hayatından vazgeçerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı 58 nüfuslu Günüören köyüne yerleşti. Ailesiyle kendisine yeni bir yaşam alanı yarattığını ifade eden Çak, satın aldığı 50 koyunu kısa sürede 130'a çıkarırken, şehrin sıkıntılı ve karmaşıklığından kurtulduğuna çok sevindiğini söyledi.