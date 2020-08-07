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Koronavirüs Aşısı Bulundu Mu? Aşı Üretimi Mümkün Mü? | İşin Aslı

Evet, tüm dünyanın gözü, kulağı, aklı, fikri bu haberde. Her gün internete soruyoruz “Acaba bugün bulundu mu?” diye. Okuduğumuz haberler de tam istediğimiz gibi. “Rusya bulmuş, Çin buluyor, Kore buldu bulacak, Madagascar seri üretimde” gibi birçok haber karşımıza çıkıyor. “Her gün bir ülke buluyor da neden hala vaka sayıları artıyor?” diye soruyor insan ister istemez… Dile kolay, dünyada vaka sayısı 9 milyonu geçti. Süper güç Amerika’nın tek başına yaklaşık 2 buçuk milyon hastası bulunuyor. Tüm dünya aynı soruyu sora dursun, biz konumuza dönelim. Gerçekten koronavirüs aşısı bulundu mu? Ya da daha önemlisi bu hastalığı kökünden çözecek bir ilaç keşfetmek imkanlar dahilinde mi? Bakalım işin aslı neymiş?
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