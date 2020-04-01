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Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim>Korona virüsü çocuklara nasıl anlatılmalıdır ?
EĞİTİM

Korona virüsü çocuklara nasıl anlatılmalıdır ?

Uzman psikolog Ceylan Şekerci, korona virüsünün çocuklara nasıl ve hangi dille anlatılması gerektiğini anlatıyor.
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